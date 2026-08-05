Video| Paglalagay ng Arba'in Caravan at Photo Exhibition sa Pinakamalaking Lungsod ng Brazil

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Paglalagay ng Arba'in Caravan at Photo Exhibition sa Pinakamalaking Lungsod ng Brazil; Pagpapakilala ng Espiritwal at Kultural na Mensahe ng Arba'in sa mga Taga-South America.
Kasabay ng pandaigdigang paggunita sa Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan)—ang ika-40 araw ng pagluluksa para sa kanyang pagkamartir sa Karbala—isang makabuluhang caravan at photo exhibition ang itinayo sa lungsod ng São Paulo, ang pinakamalaking metropolis sa Brazil at isa sa mga pangunahing sentro ng kultura at ekonomiya sa Timog Amerika. Ang okasyong ito, na inorganisa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Islamic Center na "Al-Risalah" ng Brazil at ng Center for Discourse ni Imam Mahdi (nawa'y pabilisin ng Diyos ang kanyang pagbabalik), ay naglalayong ipakilala ang diwa at lawak ng napakalaking popular at espiritwal na kilusang ito sa isang madla na maaaring hindi pamilyar sa tradisyong ito ng mga Shiite.
Sa loob ng exhibition, ipinakita ang mga piling larawan na kumukuha ng iba't ibang aspeto ng prusisyon ng Arba'in sa Iraq—mula sa mga caravan na nag-aalok ng pagkain at tirahan sa mga pilgrim, hanggang sa mga dagat ng tao na naglalakad nang walang pagod patungo sa Karbala, at ang mga eksena ng pagkakaisa at pag-ibig na nagpapakilala sa pagtitipon na ito. Ang mga larawan ay hindi lamang mga dokumentasyon ng isang relihiyosong ritwal kundi mga patotoo ng isang buhay na karanasan ng paglaban, sakripisyo, at katapatan sa mga mithiin ng katarungan at katotohanan na ipinaglaban ni Imam Hussein at ng kanyang mga kasamahan.
Sa programang ito, ang mga bisita mula sa iba't ibang panig ng São Paulo ay binigyan ng mga tradisyonal na meryenda at inumin, habang ang mga brochure at impormasyon tungkol sa Arba'in ay ipinamahagi upang ipaliwanag ang kasaysayan, kahulugan, at pandaigdigang epekto ng kaganapang ito. Ang mga tagapag-ayos ay nagbigay-diin na ang Arba'in ay hindi lamang isang pagtitipon ng mga Shiite; ito ay isang mensahe ng pag-asa para sa lahat ng mga inaapi at isang panawagan para sa pagkakaisa ng sangkatauhan laban sa anumang anyo ng paniniil at kawalang-katarungan.
Ang pagdaraos ng naturang kaganapan sa Brazil, isang bansa na may mayamang kultura ng pagkakaiba-iba at pagiging bukas sa iba't ibang pananampalataya, ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalaganap ng mensahe ng Karbala sa Kanlurang mundo. Ipinapakita nito na ang pag-ibig kay Imam Hussein at sa kanyang pamilya ay lumalampas sa mga hangganan ng relihiyon at nasyonalidad, at na ang kanyang pakikibaka para sa katarungan ay isang pandaigdigang pakikibaka na umaantig sa mga puso ng mga tao, anuman ang kanilang pinagmulan. Ang caravan at exhibition sa São Paulo ay isang patunay na ang diwa ng Arba'in ay patuloy na kumakalat, na umaabot sa mga bagong lupain at nagbibigay-inspirasyon sa mga bagong henerasyon na manindigan para sa katotohanan at lumaban laban sa pang-aapi, anuman ang halaga.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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