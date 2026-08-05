Video| Arba'in; Ang Pagtitipon ng mga Nagmamahal kay Al-Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) mula sa Mahigit 120 Bansa sa Buong Mundo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Arba'in; Ang Pagtitipon ng mga Nagmamahal kay Al-Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) mula sa Mahigit 120 Bansa sa Buong Mundo — Isang Pandaigdigang Pagpapakita ng Pagkakaisa at Pananampalataya.
Ang Arba'in ay hindi lamang isang relihiyosong pagtitipon; ito ay isang pandaigdigang kilusan ng pag-ibig, pagkakaisa, at paglaban na nagkakaisa sa mga mananampalataya mula sa mahigit 120 bansa sa buong mundo. Mula sa malalayong lupain ng Timog Amerika, Europa, Aprika, at Asya, ang mga pilgrim ay naglalakbay ng libu-libong kilometro upang makarating sa Karbala at gunitain ang pagkamartir ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) at ng kanyang mga kasamahan.
Ang kanilang pagtitipon ay isang patunay na ang mensahe ng Karbala—ang pagtindig laban sa paniniil at ang pagtatanggol sa dignidad ng tao—ay lumalampas sa mga hangganan ng wika, kultura, at nasyonalidad. Ang mga pilgrim, na may iba't ibang kulay ng balat at iba't ibang wika, ay nagkakaisa sa kanilang pag-iyak para kay Imam Hussein at sa kanilang panata na ipagpatuloy ang kanyang labanan laban sa kawalang-katarungan. Ang kanilang pagkakaisa ay isang makapangyarihang sagot sa mga pagtatangka ng mga kaaway ng Islam na hatiin ang Umma at pahinain ang kanyang pagkakaisa.
Sa prusisyon ng Arba'in, ang mga pilgrim ay naglalakad nang walang pagod, na ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at debosyon. Sila ay nag-aalok ng kanilang mga pagod na katawan at ang kanilang mga mapagkukunan upang maglingkod sa isa't isa, na nagpapakita ng diwa ng pagtutulungan at sakripisyo na nagpapakilala sa mga tagasunod ni Imam Hussein. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang isang pisikal na paggalaw kundi isang espiritwal na pag-akyat, na ang bawat hakbang ay isang panata na ang dugo ng mga martir ay hindi nasayang at ang kanilang mensahe ay mananatiling buhay magpakailanman.
Ang presensya ng mga pilgrim mula sa mahigit 120 bansa ay nagpapakita rin ng pandaigdigang abot ng Islam at ang kakayahan nitong magkaisa sa mga tao sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Ito ay isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa mga hangganan ng heograpiya kundi sa mga prinsipyo ng katarungan, katotohanan, at pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang mga propeta. Ang Arba'in ay isang patunay na ang mga tao ay handang maglakbay ng malalayong distansya, tiisin ang paghihirap, at mag-alay ng kanilang mga sarili para sa isang layunin na higit pa sa kanilang sariling kapakanan—ang layunin ng katarungan at kalayaan para sa lahat.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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