Video| Mga Eksena mula sa mga Protesta ng mga Tagasuporta ng Paglaban sa Berlin

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Eksena mula sa mga Protesta ng mga Tagasuporta ng Paglaban sa Berlin — Libu-libo ang Nagtipon sa Gitna ng Lumalagong Pagtutol sa mga Patakaran ng Germany at ng Genocide sa Gaza.
Noong unang bahagi ng Agosto 2026, ang kabisera ng Germany, ang Berlin, ay naging sentro ng isang alon ng mga protesta bilang suporta sa Palestine at sa paglaban sa Kanlurang Asya. Libu-libong mga demonstrador ang nagtipon sa iba't ibang bahagi ng lungsod, kabilang ang Alexanderplatz at ang Kurfürstendamm, habang ang iba pang mga lungsod tulad ng Hamburg ay nakasaksi rin ng mga katulad na pagtitipon. Ang mga protesta, na naganap noong Agosto 1 at 2, ay nagdala ng isang malinaw na mensahe: ang paghiling para sa agarang pagtigil ng Israeli genocide sa Gaza Strip at ang pagwawakas ng suportang pampulitika at militar ng Germany sa rehimeng Zionist.
Ang mga demonstrador, na may dalang mga bandila ng Palestine at mga karatula, ay sumigaw ng mga slogan tulad ng "Mula Berlin hanggang Gaza", na nagpapahayag ng kanilang pagkakaisa sa mga inosenteng sibilyan ng Gaza. Ang mga protesta ay hindi limitado sa mapayapang pagtitipon; nagkaroon din ng mga direktang aksyon laban sa mga target na nauugnay sa Israeli military machine. Sa isang insidente, hinarang ng mga aktibista ang pasukan sa isang pasilidad ng Rheinmetall sa distrito ng Wedding ng Berlin, na ngayon ay gumagawa ng mga bahagi para sa mabibigat na bala ng artilerya. Hiniling ng mga demonstrador na itigil ang mga suplay ng bala sa militar ng Israel at ang permanenteng pagsasara ng planta.
Ang mga protesta ay sinalubong ng malawakang presensya ng pulisya at, sa ilang mga kaso, ng marahas na pagpapakalat. Sa aksyon laban sa Rheinmetall, humigit-kumulang 60 katao ang pansamantalang inalis at dinala para sa pagkilala, habang dalawang indibidwal ang inaresto. Ang mga ulat ay nagpapakita rin ng mga pag-aresto sa mga menor de edad na demonstrador sa iba pang mga protesta. Sa kabila ng panunupil, ang mga demonstrador ay nanatiling matatag, na ang ilan ay nagtangkang idikit ang kanilang mga sarili sa simento upang lumikha ng isang permanenteng harang. Ang mga eksenang ito ay nagpapakita ng isang lumalagong kilusan ng paglaban sa Germany, na humihiling ng pananagutan at pagwawakas ng pakikipagsabwatan sa mga krimen laban sa sangkatauhan sa Gaza
#Dapat_Tayong_Bumangon
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