Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump sa lupain ng mga pangarap: Nabubuhay tayo sa ginintuang panahon ng Amerika!
Si Donald Trump, sa pagkakataon ng paglago ng stock market ng Amerika kasunod ng tsismis ng posibleng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, ay kumuha ng kanyang mobile phone at sumulat na ang mga economic achievements ng kanyang administrasyon ay walang kaparis sa kasaysayan!
Inangkin niya na ang produksyon sa Amerika ay nasa "paputok na pag-unlad"! at ang stock market ay nasa "pinakamataas na antas sa kasaysayan nito" at nagtatala ng sunud-sunod na rekord!
Si Trump, sa pagpapatuloy ng kanyang mga guni-guni, ay nagdagdag: Dahil alam ng mga mamumuhunan na ang Amerika ay nananalo!
Sa bahagi ng kanyang mahabang papuri, galit niyang inatake ang pagsasalaysay ng mga katotohanan ng media at inilarawan ang mga ito bilang "pekeng media."
Inangkin niya: Ginagawa ng mga Demokratiko ang lahat ng kanilang makakaya upang ilihis ang isipan ng mga tao mula sa malalaking tagumpay na ito.
Sa pagtatapos, si Trump ay umabot sa rurok ng kanyang mga guni-guni at sumulat: Ito ang ginintuang panahon ng Amerika at tayo ay nasa simula pa lamang ng landas. Sa ngayon, nakamit na natin ang mga tagumpay na hindi akalain ng sinuman na posible.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Miyerkules, Agosto 5, 2026, sa social network na "Truth Social" at bilang tugon sa paglago ng mga indeks ng New York Stock Exchange na naganap sa ilalim ng impluwensya ng mga tsismis na may kaugnayan sa posibilidad ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, ay naglathala ng isang serye ng mga kontrobersyal at pinaka-optimistikong pahayag tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng Amerika. Ang Pangulo sa mga post na ito ay inangkin na ang ekonomiya ng Amerika ay nasa "ginintuang panahon" at ang domestic production ay may "paputok na pag-unlad" at ang stock market ay nasa "pinakamataas na antas sa kasaysayan nito" na nagtatala ng sunud-sunod na rekord. Idiniin ni Trump na ang mga mamumuhunan, dahil sa katiyakan ng "mapagpasiyang tagumpay" ng Amerika sa digmaan sa Iran at maliwanag na ekonomikong hinaharap, ay sumugod sa stock market at ang mga tagumpay na ito ay "walang kaparis."
Gayunpaman, sinabi ng mga economic analyst sa Reuters na ang paglago noong Miyerkules ng mga indeks ng stock market ay pangunahing bunga ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bahagi ng mga kumpanya ng enerhiya at walang direktang koneksyon sa pangkalahatang pagganap ng ekonomiya o mga patakaran ng pamahalaan. Si Trump, sa pagpapatuloy ng kanyang mga post, ay galit na inatake ang pagganap ng media sa "pagtago ng mga tagumpay" at inilarawan ang mga ito bilang "pekeng media" at "mga sinungaling," at inakusahan din ang mga Demokratiko ng pagsisikap na "ilihis ang opinyon publiko" mula sa malalaking economic achievements. Sa pagtatapos, muli niyang idiniin na ang "ginintuang panahon ng Amerika" ay nagsisimula pa lamang at ang kasalukuyang mga tagumpay ay hindi lamang walang-pantayon, kundi higit pa sa imahinasyon ng lahat. Hanggang Agosto 5, 2026, ang mga independiyenteng eksperto at media ng Amerika, sa pagbibigay ng mga statistical analysis, ay nagduda sa mga paratang ni Trump at idiniin na ang mga indeks ng stock market ay nagbago sa ilalim ng impluwensya ng pansamantalang mga salik at hindi ng matatag na economic improvement.
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