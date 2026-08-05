Video| Ang Unang Bahagi ng Seryeng "Noong Unang Panahon sa Minab" ay Inilabas na

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-bAng Unang Bahagi ng Seryeng "Noong Unang Panahon sa Minab" ay Inilabas na — Isang Salaysay ng Trahedya at ng Walang-Hanggang Alaala ng mga Batang Martir.
Inilabas na ang unang bahagi ng seryeng "Noong Unang Panahon sa Minab," na isinalaysay ni Makan Nasiri—isang kuwento ng araw na naging pinakamapait na alaala para sa mga tao ng Minab. Ang seryeng ito ay nagbabalik-tanaw sa isa sa mga pinakamadilim na pangyayari sa kamakailang kasaysayan ng Iran: ang pag-atake ng mga misil ng Amerika sa Shajareh Tayyebeh Elementary School noong ika-28 ng Pebrero 2026, ang unang araw ng digmaang ipinataw ng Amerika at Israel laban sa Iran.
Noong umagang iyon, habang ang mga batang babae na may puting headscarf at mga batang lalaki na may makukulay na schoolbag ay pumapasok sa paaralan, ang kalangitan ng Minab—isang tahimik na lungsod sa timog ng Iran—ay biglang yumanig sa tatlong sunod-sunod na pagsabog. Tatlong misil na Tomahawk na gawa ng Amerika ang tumama sa paaralan sa loob ng ilang sandali, sa isang pattern na kilala bilang "triple-tap" strike—isang taktika na idinisenyo upang tiyakin na ang lahat ng nasa loob ng target na gusali ay mapapatay. Ang unang misil ay tumama sa gusali, ang pangalawa ay tumama sa prayer room kung saan ang mga bata ay nagtago upang makaiwas sa panganib, at ang pangatlo ay tumama sa bakuran upang alisin ang anumang posibleng nakaligtas.
Ang pag-atake ay nagresulta sa pagkamartir ng 168 na mga mag-aaral na may edad 7 hanggang 12, kasama ang mga guro at ilang magulang na naroroon, at mahigit 96 na iba pa ang nasugatan. Maraming biktima ang nanatiling nakabaon sa ilalim ng mga gumuhong bahagi ng gusali sa loob ng maraming oras, at ang ilang mga katawan ay lubhang napinsala anupat hindi na makilala. Ang paaralan, na dating puno ng mga tawa at pangarap ng mga bata, ay naging isang bunton ng mga durog na bato at mga alaala ng pagkawasak.
Si Makan Nasiri, isang 7-taong-gulang na mag-aaral sa unang baitang, ay isa sa mga biktima ng karumal-dumal na krimeng ito. Ang kanyang katawan ay halos ganap na nawasak ng lakas ng pagsabog, at tanging ang kanyang kulubot na asul na sweater at cream-colored na sneakers ang natagpuan mula sa mga durog ng paaralan. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay nananatiling nasa listahan ng mga "missing," at ang kanyang pamilya ay patuloy na naghahanap ng kahit na ang pinakamaliit na bakas ng kanyang pagkatao. Sa isang panayam, sinabi ng kanyang ina: "Ito ay isang karangalan para sa akin na ako ang ina ni Makan"—mga salitang puno ng sakit ngunit ng hindi matatawarang pagmamahal.
Ang pag-atake sa paaralan ng Minab ay kinondena sa buong mundo bilang isang malinaw na krimen sa digmaan at isang panunuya sa mga pangunahing prinsipyo ng sangkatauhan, etika, at katarungan. Ang mga eksperto ng UN ay nanawagan para sa isang independiyenteng pagsisiyasat, na binabanggit na ang pag-atake ay nagpapakita ng malubhang paglabag sa internasyonal na batas at isang mas malawak na pagkabigo ng Estados Unidos at Israel na protektahan ang mga sibilyan sa panahon ng armadong labanan. Ang mga senador ng Amerika, na pinamumunuan ni Kirsten Gillibrand, ay humiling din na ilabas ng Pentagon ang ulat ng pagsisiyasat sa insidente.
Ang seryeng "Noong Unang Panahon sa Minab," na isinalaysay ni Makan Nasiri, ay hindi lamang isang dokumentasyon ng trahedya; ito ay isang pagtanggi na kalimutan ang mga inosenteng biktima ng digmaan. Ito ay isang paalala na ang mga batang ito, na ang tanging kasalanan ay ang pagnanais na matuto at lumaki, ay ginawang mga simbolo ng pambansang pagkamartir. Ang kanilang mga upuan sa silid-aralan ay naging walang laman, at ang kanilang mga tawa ay napatahimik, nag-iiwan ng isang puwang na hindi kailanman mapupunan, ngunit nagsisilbing isang walang-hanggang paalala ng kalupitan ng digmaan at ng kawalang-kasalanan ng mga inaangkin nito.
Habang ang seryeng ito ay patuloy na naglalahad ng mga kuwento ng mga biktima ng Minab, ito ay nagsisilbing isang panawagan sa mundo na gisingin ang budhi ng sangkatauhan sa mga patuloy na krimen ng Amerika at tiyakin na ang dugo ng mga batang ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ito ay isang panata na ang kanilang mga pangalan at ang kanilang mga kwento ay mananatiling buhay sa mga puso ng mga tao, at ang kanilang "hindi natapos na takdang-aralin" ay magiging isang testamento sa isang ninakaw na kinabukasan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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