Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Palestinian Resistance Committees: Ang libing ng mga martir sa Gaza ay isang buhay na dokumento ng mga krimen sa digmaan ng Zionist regime
Ang Palestinian Resistance Committees, sa isang pahayag na ang maringal na seremonya ng pamamaalam ng mamamayang Gaza sa isang grupo ng mga martir mula sa pamilyang "Abu Sharia" at "Al-Hasayna" ay isang buhay na dokumento ng mga kakila-kilabot na dimensyon ng digmaan ng genocide laban sa mamamayang Palestinian at isang hindi maikakailang patunay ng mga krimen sa digmaan at malawakang pagpatay sa buong pamilyang Palestinian, ay nagpahayag na ang eksena ng libing ng mga martir ay naglarawan sa mga dimensyon ng walang-pantayong kriminalidad ng Zionist regime.
Gaza – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Palestinian Resistance Committees noong Miyerkules, Agosto 5, 2026, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay itinuring ang seremonya ng libing ng mga katawan ng ilang martir mula sa pamilyang "Abu Sharia" at "Al-Hasayna" sa Gaza Strip bilang isang buhay na dokumento ng mga krimen sa digmaan at genocide ng Zionist regime laban sa mamamayang Palestinian. Idiniin ng mga grupong paglaban na ito sa kanilang pahayag na ang milyun-milyong pagtitipon ng mga tao ng Gaza sa tabi ng mga katawan ng mga martir ay nagpakita ng larawan ng "mga kakila-kilabot na dimensyon ng malawakang pagpatay."
Batay sa field reports, ilang miyembro ng dalawang pamilyang ito ang nagmartir sa mga kamakailang pag-atake ng Zionist regime sa iba't ibang lugar ng Gaza, at ang ilan sa mga pamilyang ito ay ganap na nawala. Isang source mula sa Ministry of Health ng Gaza ang nagsabi sa Reuters na ang mga pag-atakeng ito at malawakang pagpatay sa mga miyembro ng isang pamilya sa mga bahagi ng Gaza Strip ay pagpapatuloy ng mga patakaran ng genocide ng Zionist regime at hindi pagpansin sa mga internasyonal na resolusyon at mga desisyon ng mga legal na hukuman.
Ang pahayag na ito ay inilabas sa panahon na ang United Nations at mga karapatang-pantao na katawan ay paulit-ulit na nagbabala tungkol sa mga krimen sa digmaan ng Zionist regime sa Gaza. Hanggang Agosto 5, 2026, ang Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pahayag na ito.
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