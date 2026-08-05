Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kumander ng Border Guard ng Iraq: Normal ang kalagayan sa hangganan ng Syria
Si Muhammad Abdulwahab Sakr al-Saidi, kumander ng Border Guard ng Iraq, sa kanyang mga pahayag ay nagsabi na normal ang kalagayan sa magkakasamang hangganan ng Syria.
Ayon sa ulat madaling-araw ng Miyerkules ng IRNA mula sa ahensyang balita ng WAA, idinagdag ni al-Saidi: Sa kasalukuyan, walang banta sa mga hangganan at may pagpapalitan ng impormasyon at koordinasyon sa mga pwersa ng border guard ng Syria.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Si Muhammad Abdulwahab Sakr al-Saidi, kumander ng Border Guard Forces ng Iraq, noong Miyerkules, Agosto 5, 2026, sa panayam sa WAA news agency, ay inilarawan ang kalagayan ng magkakasamang hangganan ng Iraq sa Syria bilang "normal at kontrolado" at tinanggihan ang anumang tensyon o security threat sa mga lugar na ito. Si al-Saidi, sa pagtukoy sa malapit na intelligence coordination sa pagitan ng dalawang bansa, ay nagdiin na ang Border Guard Forces ng Iraq ay may patuloy na pagpapalitan ng impormasyon sa kanilang mga katapat na Syrian at nagpapatupad ng magkasanib na security plans upang maiwasan ang anumang infiltration o iligal na aktibidad sa mga border area.
Ang kumander ng Border Guard ng Iraq, sa pagtukoy din sa muling pagbubukas ng mga opisyal na hangganan sa pagitan ng dalawang bansa, ay nagpahiwatig na ang hakbang na ito ay ginawa sa loob ng balangkas ng pagpapalakas ng economic relations at pagpapadali sa pagdaan ng mga pasahero at kalakal. Sa pagtatapos, sa pagtukoy sa ganap na seguridad sa mga border crossing, idineklara niya na walang kahina-hinalang paggalaw ang naobserbahan sa kanluran at hilagang-kanlurang labas ng Iraq. Hanggang Agosto 5, 2026, ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang ilang mga mapagkukunan ay nag-ulat ng mga military movements malapit sa hangganan ng Syria at Iraq, ngunit tinanggihan ng mga opisyal ng Iraq ang mga ito.
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