Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga hindi opisyal na mapagkukunan ay nag-uulat ng mga tunog ng ilang pagsabog sa Dubai
Ang ilang Arab sources ay nag-uulat ng paglitaw ng ilang pagsabog sa daungan at industrial area ng Jebel Ali sa Dubai at pagtaas ng usok.
Ang kalikasan ng mga pagsabog na ito ay hindi pa tiyak.
Dubai – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga lokal na mapagkukunan at Arab media madaling-araw ng Miyerkules ay nag-ulat ng paglitaw ng ilang pagsabog sa industrial area at daungan ng Jebel Ali sa timog ng Dubai. Batay sa mga paunang ulat, hindi bababa sa 7 pagsabog ang naganap sa loob ng 20 minutong panahon sa lugar na ito, at ang mga inilabas na larawan sa mga social network ay nagpapakita ng malalaking haligi ng itim na usok sa himpapawid ng lugar na ito. Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang pag-aresto sa dalawang tao ng mga opisyal ng UAE sa paratang ng pagkuha ng video ng eksena ng insidente.
Wala pang grupo o opisyal na awtoridad ang kumumpirma sa responsibilidad o kalikasan ng mga pagsabog na ito. Ang mga Iraqi network ay nagtaas ng posibilidad ng missile attack mula sa Yemen, habang ang ilang mga lokal na mapagkukunan ay iniuugnay ito sa isang industrial incident sa isa sa mga workshop sa lugar. Ipinakita rin ng thermal images ng NASA ang paglitaw ng sunog sa isang bodega malapit sa daungan. Ang Jebel Ali port, bilang isa sa pinakamahalagang logistical at industrial center sa Gitnang Silangan, sa sensitibong kalagayan ng rehiyon at kasabay ng negosasyon tungkol sa Strait of Hormuz, ay nasa sentro ng atensyon. Hanggang sa sandali ng paghahanda ng balitang ito, ang mga opisyal ng UAE ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pangyayaring ito at ang eksaktong dahilan ng mga pagsabog ay nananatiling hindi tiyak.
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