Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kampanya ng $46.5 milyon ng Zionist regime upang maimpluwensyahan ang mga tugon ng artificial intelligence
Iniulat ng investigative site na "Drop Site News" na si Brad Parscale, dating manager ng campaign headquarters ni Donald Trump, ang namumuno sa isang kampanya na nagkakahalaga ng $46.5 milyon na pinondohan ng Zionist regime at ang layunin nito ay maimpluwensyahan ang mga tugon ng mga AI-based chatbots.
Washington – Drop Site News – Ang investigative website na "Drop Site News," sa isang ulat, ay nagsiwalat na ang Zionist regime, sa paglalaan ng budget na $46.5 milyon, ay naglunsad ng isang malawakang kampanya upang makapasok at baguhin ang output ng mga artificial intelligence system at large language models. Ang proyektong ito, na pinamamahalaan ni "Brad Parscale," dating manager ng campaign headquarters ni Donald Trump, ay idinisenyo upang gumawa ng malawak na nilalaman sa iba't ibang website at hikayatin ang mga modelong ito na banggitin ang mga salaysay na sumusuporta sa Zionist regime sa kanilang mga tugon sa mga gumagamit.
Batay sa ulat ng Drop Site, daan-daang ginawang nilalaman ang inilathala sa iba't ibang website at ang mga artificial intelligence tools tulad ng Perplexity, Copilot, Gemini, ChatGPT, at Claude ay nagbanggit sa mga nilalamang ito. Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahon na ang Zionist regime ay nahaharap sa malawakang internasyonal na pamumuna dahil sa mga krimen sa digmaan sa Gaza at tila ang proyektong ito ay nagsisikap na maimpluwensyahan ang opinyon publiko sa pamamagitan ng pagbabago ng salaysay sa cyberspace. Ang Drop Site News, na dati ring naglathala ng mga classified document na may kaugnayan sa pagganap ng mga technology company sa mga digmaan, ay nagbabala na ang proyektong ito ay maaaring "magsapanganib sa tiwala ng publiko sa artificial intelligence at online na impormasyon." Hanggang Agosto 5, 2026, ang Zionist regime at ang management team ng kampanyang ito ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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