Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Airstrike ng Saudi regime sa Sanaa
Iniulat ng ahensyang balita ng RIA Novosti ang airstrike ng mga Saudi fighter jet sa Al-Daylami Air Base sa hilaga ng lungsod ng Sanaa.
Tehran – Ahensyang Balita ng Mehr – Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ang airstrike ng mga Saudi fighter jet sa Al-Daylami Air Base malapit sa Sanaa International Airport. Batay sa mga paunang ulat, sa panahon ng pag-atakeng ito, isang "Ilyushin" aircraft ang tinamaan, na nagresulta sa sunog sa iba't ibang bahagi ng base na ito. Gayundin, ang air intelligence center ng Al-Daylami base ay tinarget din ng mga pag-atake ng mga fighter jet ng Saudi-led coalition.
Ang pag-atake ngayon ay ginagawa sa panahon na ang agresibong koalisyon na pinamumunuan ng Saudi Arabia sa nakalipas na 24 na oras ay naglunsad ng ilang airstrike sa iba't ibang lugar ng Yemen kabilang ang lalawigan ng Sanaa. Hanggang sa sandali ng paghahanda ng balitang ito, wala pang karagdagang detalye ang nailabas tungkol sa mga nasawi o lawak ng posibleng pinsala mula sa mga pag-atakeng ito.
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