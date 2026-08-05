Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Galit ng Kalihim ng Digmaan ng Amerika sa ulat ng kakulangan ng missile reserves ng CNN
Ang ulat ng CNN tungkol sa kakulangan ng missile reserves ng Amerika at ang paggamit ng malaking bahagi ng THAAD at Patriot system sa pagsalakay laban sa Iran ay nagpukaw ng galit ng Kalihim ng Digmaan ng administrasyon ni Donald Trump.
Si Pete Hegseth, Kalihim ng Digmaan ng Amerika, noong Martes ayon sa Eastern time, ay tinanggihan ang ulat ng CNN na ang hukbo ng Estados Unidos, sa panahon ng pagsalakay laban sa Islamic Republic of Iran, ay gumamit ng halos 80 porsyento ng mga interceptor missiles ng THAAD system nito.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang tensyon sa pagitan ng White House at media tungkol sa digmaan sa Iran ay tumaas. Si Pete Hegseth, Kalihim ng Depensa ng Estados Unidos, na sa ilalim ni Donald Trump ay may misyon na ipatupad ang mahigpit na mga patakaran sa Tehran, noong Martes ay matinding tumugon sa kamakailang ulat ng CNN at tinawag itong "mali." Batay sa ulat na iyon, ang hukbo ng Amerika, sa panahon ng mga pag-atake laban sa Iran, ay gumamit ng humigit-kumulang 80 porsyento ng mga reserba ng interceptor missiles ng advanced na THAAD air defense system.
Si Hegseth, na dati ay isa sa mga matatag na kritiko ng nuclear program ng Iran at nanawagan para sa military confrontation sa Tehran, sa kanyang mga pahayag ay tinanggihan ang estadistikang ito. Gayunpaman, ang pagtanggi na ito ay ginawa sa panahon na ang Wikipedia, na binanggit ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, ay nag-ulat ng malawakang pagkonsumo ng Patriot at THAAD missiles sa panahon ng digmaan laban sa Iran gayundin sa mga labanan sa Ukraine. Dati ring nag-ulat ang mga mapagkukunang may alam ng malaking pagbaba ng mga estratehikong reserba ng Amerika kasunod ng magkasalungat na pag-atake sa Iran. Kapansin-pansin na si Hegseth mismo ay kamakailan sa social network na X ay nag-ulat ng pagtaas ng produksyon ng PAC-3 MSE at THAAD missiles upang tumugon sa mga pangangailangan ng larangan ng digmaan. Ang pagkakasalungatan na ito sa pagitan ng paratang ni Hegseth tungkol sa kasapatan ng mga reserba at ang aktwal na hakbang ng Department of Defense na pataasin ang produksyon ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa tunay na kalagayan ng missile arsenal ng Amerika. Hanggang Agosto 5, 2026, ang CNN ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa mga pahayag ni Hegseth.
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