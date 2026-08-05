Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tucker Carlson: Dahil sa "Minab," dapat bigyan ng malakas na sampal sa mukha si Trump
Si Tucker Carlson, Amerikanong host at analista, sa pagpuna sa pag-atake ng Amerika sa "Shajara Tayyiba" girls' school sa Minab, ay nagsabi: "Binaril ni Trump ang paaralang ito at nang walang paghingi ng tawad, hindi niya inako ang responsibilidad para dito."
Idinagdag niya: "Nais kong, dahil sa pangyayaring ito, bigyan siya ng isang malakas na sampal sa mukha."
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Tucker Carlson, dating host ng Fox News at isa sa mga maimpluwensyang personalidad ng right-wing movement sa Amerika, sa kanyang pinakabagong mga pahayag, ay matinding pinuna si Donald Trump dahil sa pambobomba sa "Shajara Tayyiba" girls' school sa lungsod ng Minab. Si Carlson, na sa mga nakalipas na taon ay naging isa sa mga boses na tutol sa mga dayuhang digmaan sa mga konserbatibo, sa pagtukoy sa pagkamatay ng 156 na sibilyan kabilang ang 120 mag-aaral sa pag-atakeng ito, ay kinondena ang pagganap ng Pangulo.
Dati nang kinilala ng New York Times sa isang ulat na ang military investigation ng Amerika ay umabot sa konklusyon na ang bansang ito ay responsable sa missile attack sa paaralang ito. Si Carlson, sa kanyang panayam, sa pagtukoy sa kawalan ng pananagutan ni Trump sa krimeng ito, ay nagpahayag na ang hakbang na ito ay nagpapakita ng "kawalan ng etika" at "kawalang-interes" ng White House sa buhay ng mga tao. Siya, na dati rin ay isa sa mga kritiko ng military patakaran ng Washington, ay nagdiin na ang pagpapatuloy ng diskarteng ito ay hindi lamang makakasira sa kredibilidad ng Amerika sa mundo, kundi magdududa rin sa imahe ng bansang ito bilang tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Hanggang Agosto 5, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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