Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Financial Times: Si Trump ay nakulong sa pagitan ng pagdidiin ng digmaan sa Iran at pagtanggap ng kasunduan
Iniulat ng pahayagang Financial Times na si Donald Trump ay nahaharap sa limitadong mga opsyon sa pagitan ng pagdidiin ng labanan sa Iran at pagtanggap ng isang kasunduan batay sa mga kondisyon ng Tehran.
Ayon sa isinulat ng pahayagang ito, si Trump, upang makalabas sa isang digmaan na dati niyang inangkin na magwawakas sa "mabilis na pagsuko ng Islamic Republic," ay nahaharap sa lumalaking hamon.
Tinasa ng Financial Times ang sitwasyong ito bilang tanda ng paglilimita sa mga opsyon ng Washington sa Iran.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Financial Times, sa isang pagsusuri na inilabas noong Miyerkules, Agosto 5, 2026, ay sumulat na si Donald Trump ay nahaharap sa dalawang limitado at hindi kanais-nais na opsyon sa Iran: pagdidiin ng military tensions na maaaring humila sa rehiyon sa isang ganap na digmaan at harapin ang pandaigdigang ekonomiya sa oil shock, o pagtanggap ng isang kasunduan na pangunahing nakabatay sa mga kondisyon ng Tehran at kinikilala ang impluwensya ng Iran sa Strait of Hormuz.
Ang Financial Times, sa pagtukoy sa pagkabigo ng Washington na makamit ang "mapagpasiyang tagumpay" at "mabilis na pagsuko ng Iran," ay nagdiin na ang White House ay nasa isang kalagayan kung saan ang anumang pagdidiin ng military tensions, dahil sa malaking pagbaba ng missile at defense reserves ng Amerika, ay maaaring magpahina sa kakayahang pagpigil ng Washington sa pandaigdigang antas. Ang pahayagang ito, sa pagtukoy sa mga panloob na panggigipit at pagbaba ng popularidad ni Trump, ay tumukoy din sa lumalaking hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon at isinulat na ang Saudi Arabia at mga bansang Europeo, dahil sa takot sa mga pang-ekonomiya at seguridad na kahihinatnan, ay nananawagan para sa mabilis na pagbabalik sa diplomasya. Sa kabilang banda, ang Zionist regime at ang ilang mga military officials ng Amerika ay nagbibigay-diin sa pagpapatuloy ng military pressure.
Sa huli, tinasa ng Financial Times ang estratehikong dead end na ito bilang tanda ng mga limitasyon ng mga opsyon ng Washington sa Tehran at isinulat na si Trump ngayon ay hindi lamang nahaharap sa pagkabigo sa pagtupad ng mga paunang pangako, kundi pati na rin sa panganib ng isang "nakakahiyang political failure" sa bisperas ng midterm elections. Hanggang Agosto 5, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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