Washington Post: Ang mga pahayag ni Trump hinggil sa Iran ay lalong nagiging magkasalungat, at ang pakikipagnegosasyon sa kanya ay nagiging imposiblen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Washington Post: Ang mga pahayag ni Trump hinggil sa Iran ay lalong nagiging magkasalungat, at ang pakikipagnegosasyon sa kanya ay nagiging imposibleng gawin.
Ipinahayag ng ulat na ang Pangulo, sa pagtugon sa mga tanong na may kinalaman sa digmaan—maging malalaki man o maliliit—ay paulit-ulit na nagbibigay ng magkakasalungat na opinyon.
Habang ang Pentagon ay nagbibigay ng mga detalyadong ulat tungkol sa pagkasira ng mga radar ng Amerika na tinamaan ng mga drone ng Iran, tinatawag naman ni Trump sa kanyang mga talumpati ang mga pinsalang ito bilang “zero” o wala.
Iginiit din ni Trump na hindi kailangang umasa ang Amerika sa *Strait of Hormuz*, ngunit sa parehong pagkakataon ay iniutos niya sa hukbong-dagat na gamitin ang lahat ng lakas upang muling buksan ito upang mapababa ang presyo ng gasolina na umabot sa anim na dolyar kada galon.
Ayon sa mga pinagmumulan ng diplomatikong impormasyon, tumigil na umano ang panig ng Iran sa pagtatangka na unawain o suriin ang mga pahayag ni Trump. Naniniwala ang mga diplomat na kung ang “oo” o “hindi” ng Pangulo ng Amerika ay nawawalan ng halaga makalipas lamang ang ilang oras, nagiging ganap na imposible ang anumang uri ng negosasyon.
